نجح المنتخب السعودي في خطف نقطة التعادل أمام منتخب فلسطين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

المنتخب السعودي بلا أنياب هجومية بـ الشوط الأول:

وكان الأخضر أنهى الشوط الأول من مباراة فلسطين متأخرًا بهدف دون رد.

ولم ينجح الأخضر تحت قيادة الفرنسي لورينت بونادي في خلق أي فرصة هجومية، وسط تماسك دفاعي من لاعبي منتخب فلسطين.

واستغل اللاعب الفلسطيني محمد باسم رشيد خطأ في التمركز لحارس الأخضر زيد البواردي ليسجل الهدف الأول لمنتخب فلسطين من تصويبة صاروخية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الفرنسي لورينت بونادي تغييرات هجومية لـ المنتخب السعودي فدفع باللاعبين عبدالله الحمدان وهيثم عسيري.

الحمدان يُحرز الهدف الأول لـ الأخضر:

وتمكن عبدالله الحمدان من إحراز هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة عرضية متقنة.

حصد الأخضر أول نقطة له في بطولة كأس العرب، وكذلك حصد منتخب فلسطين أول نقطة له في البطولة بعد أن خسر الأخضر وفلسطين في الجولة الأولى من منتخبي الأردن والمغرب على الترتيب.