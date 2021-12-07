ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، وذلك بعد الخسارة من منتخب المغرب بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ملخص مباراة السعودية والمغرب

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب المغرب على الأخضر بهدف دون رد، سجله اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، لم يحاول المنتخب السعودي خلق أي فرصة هجومية لإحراز الأهداف في شباك الحارس عبدالعالي المحمدي الحارس المغربي.

زادت الخطورة بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني، حيث حاول منتخب المغرب عبر هجمات سفيان رحيمي وإدريس فتوحي إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

منتخب المغرب يحقق العلامة الكاملة بـ كأس العرب

لم تتغير نتيجة المباراة، ليفوز منتخب المغرب ويصل رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ومحققًا للعلامة الكاملة بـ كأس العرب، بينما تجمد رصيد منتخب السعودية عند نقطة واحدة بعد خسارته في الجولة الأولى من الأردن وتعادله في الجولة الثانية مع المنتخب الفلسطيني.

وكانت المباراة شهدت طرد اللاعب علي مجرشي من المنتخب السعودي في الدقيقة الـ79 بعد حصوله على إنذارين.