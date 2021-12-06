واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهة الطائي المقبلة، بمشاركة اللاعبين الأجانب.

أجانب النصر ينعشون المران:

وأظهر الأرجنتينيان بيتي مارتينيز وموري، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الكاميروني فينسينت أبو بكر، بجانب الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأنسيلمو دي مورايس، جاهزيتهم للمشاركة مع العالمي بعد استئناف المسابقات.

وتشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي، مشاركة العالمي بـ6 لاعبين أجانب للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، حيث شاركوا في المناورة التدريبية وأظهروا جاهزيتهم التامة.

وعلى الصعيد الميداني، عاود النصر تدريباته الجماعية، بعدما منحهم المدرب راحة لمدة يوم، وانطلق المران في الصالة الرياضية، ثم تدريبات لياقية متنوعة، وتدريبات تكتيكية في مربعات محددة، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

العالمي يُلاقي الطائي الجمعة المقبل:

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد النصر على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مساء يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الترتيب بـ10 نقاط من 12 لقاء.