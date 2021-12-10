عاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الرياض، قبل قليل، قادمًا من حائل، وذلك بعد فوز الطائي على العالمي ظهر اليوم الجمعة بالجولة الرابعة المؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أصفر العاصمة عبر “تويتر” أن الفريق سيُجري تدريباته غدًا بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ميجيل أنخل روسو استعدادًا لمواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، الخميس المقبل.

النصر يستعد لـ الهلال من الغد:

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك بعد الخسارة من نادي الطائي ظهر اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عايض السعدي الإعلامي في قناة MBC: إن ميجيل رفض إراحة اللاعبين بعد مباراة الطائي، وطالب بالعودة للتدريبات غدًا السبت استعدادًا لمواجهة نادي الهلال.

الحكم البحريني في مرمى الانتقادات:

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير نادي النصر أداء الحكم البحريني نواف شكرالله، الذي أدار مباراة العالمي ضد الطائي ظهر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة التي كانت مؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري.

وقالت جماهير العالمي عبر “تويتر”: إنها مندهشة من أداء الحكم الذي رفض احتساب ركلة جزاء للعالمي بالإضافة لاحتسابه الهدف الثاني لـ الطائي رغم وجود تسلل.