تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر للتعاقد مع حارس مرمى مميز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

النصر يقدم عرضًا لنادي باوك

وأشارت صحيفة politic، اليوم الجمعة، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا إلى لإدارة باوك اليوناني من أجل التعاقد مع حارس مرماه الكسندروس باسكالاكيس.

ولفتت الصحيفة، إلى أن عرض نادي النصر مغرٍ للغاية، حيث سيستفيد منه باوك اليوناني من الناحية المالية، خاصة أنه يتبقى في عقده 6 أشهر فقط، ما يسهل عملية التفاوض معه.

وترغب إدارة العالمي في التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بحارس النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول، محمد العويس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يستعد لمواجهة الفتح

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الفتح، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.