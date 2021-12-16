سيفقد الفريق الكروي الأول في النصر، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة الحزم المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يواجه الحزم 26 ديسمبر

وسيواجه العالمي، فريق الحزم يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

وحصل تاليسكا على بطاقة صفراء في مباراة الهلال، ظهر اليوم في دوري المحترفين، ليغيب بسبب تراكم البطاقات الملونة عن مواجهة نادي الحزم.

ونجح تاليسكا في تسجيل هدف ثانٍ لـ العالمي في شباك الهلال، في ديربي الرياض اليوم، في مباراة انتهت بتفوق أصفر العاصمة بثنائية دون رد.

العالمي يصعد للمركز الخامس

ويتواجد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة بعد الفوز على الهلال.

ويستعد العالمي لمواجهة فريق الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك الثلاثاء المقبل.