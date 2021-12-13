واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الهلال المقبلة.

النصر يستعد:

وانطلق مران العالمي اليوم بجري بسرعات مختلفة، وأدى اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الأقماع والحواجز، ثم أجروا تدريبات تكتيكية منوعة، ومناورة فنية على كامل الملعب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مواجهة الهلال المقبلة، التي ستكون الأولى بقيادة مدربه الجديد، الأرجنتيني ميغيل روسو، الذي تولى مهمة تدريب العالمي مؤخرًا.

ديربي الرياض المؤجل في الدوري:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض بين الهلال والعالمي؛ المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.