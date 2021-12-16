انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من ديربي الرياض بين الهلال والنصر المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر يتقدم في ديربي الرياض

وبدأ ديربي الرياض المقام على استاد الملك فهد الدولي بشكل سريع من الفريقين، ونجح الكاميروني فينسنت أبو بكر في هز شباك الهلال عند الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأطلق الغنام تسديدة قوية من الجانب الأيمن، إلا أن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 15، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يطلق سلمان الفرج تسديدة قوية، ولكن حولها عبدالإله العمري إلى ركنية، لينقذ مرمى العالمي من هدف محقق.

وواصل العالمي ضغطه، قبل أن ينجح فينسنت أبو بكر في تسجيل الهدف الأول بعد مراوغة أكثر من لاعب، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك عند الدقيقة 39.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الهدف، وأحرز بافيتيمبي غوميز هدفًا في الوقت بدل الضائع، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من الديربي بتقدم النصر.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع العالمي في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.