حث ا‏‏ستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي ، الدكتور خالد النمر، الزوجات على إقناع أزواجهن بالإقلاع عن التدخين.

خطط الإقلاع عن التدخين

ودعا النمر إلى تضافر جهود 3 فئات لمساعدة المدخنين عن الإقلاع وهم الزوجة والأطباء وزملاء العمل.

وقال النمر : زملاء العمل اضغطوا على المدخنين بترك التدخين، الزوجة في البيت اضغطي على المدخنين، الأطباء اضغطوا على المدخنين.

وأفاد أن الأبحاث أثبتت أن معدل الإقلاع عن التدخين يزداد كثيرًا عند تضافر تلك العوامل الثلاثة مقارنة بترك المريض يتخذ القرار المناسب الذي يراه.