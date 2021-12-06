حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر بعض الأطباء من استغلال التأمين الصحي وتوقيع الكشف على أشخاص لا يعانون من أية أعراض طبية من أجل الاستفادة المالية.

وقال النمر : “تصرف خاطئ، أن ينتهي الطبيب من حالة المريض في العيادة ثم ينظر إلى مرافق ذلك المريض ويقول له : أنت كاش ولا تأمين؟

المرافق: أنا معي تأمين

الطبيب: أجل تعال نعملك فحوصات كاملة.. ويطلع من عنده بكيس علاجات هو ليس في حاجتها !!”.

شمول الأيتام في التأمين الصحي

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني كان قد شرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك.