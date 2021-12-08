أنواع ضغط الدم

وينقسم الضغط لنوعين هما الضغط الانقباضي وهو الذي يحدث عندما ينقبض القلب ويتم ضخ الدم عبر الشرايين إلى جميع أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي الذي يحدث عندما تنبسط عضلة القلب فيندفع الدم بقوة إلى القلب عبر الأوعية الدموية.

وفي وقت سابق أبان استشاري طب الأسرة والمجتمع في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أكرم الحازمي أن ارتفاع الضغط يزداد مع التقدم في السن؛ حيث يبلغ 3.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة إلى 51.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة وإلى 70% من بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر، حيث لوحظ ارتفاع حالات ما قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ حيث وصلت إلى 46.5% بين الذكور (3 ملايين) من الذكور، و34.3% بين الإناث (أكثر من مليونين).

مضاعفات ارتفاع الضغط

وأضاف أن ارتفاع الضغط يعد سببًا رئيسًا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، وهو من الحالات المرضية الصامتة، حيث لا يظهر على الشخص أي أعراض تشير إليه إلا بعد مرور فترة زمنية بعد اشتداد المرض ولا يمكن الكشف عن الأعراض إلا عن طريق الفحص المتكرر والدوري للضغط ، مبينًا أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين تتشابه مع أسباب ارتفاع الضغط، ومنها تجمع الرواسب الدهنية على جدران الشرايين التي تسبب حالة طبية تسمى تصلب الشرايين وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع الضغط ، وهناك بعض الأسباب الأخرى لارتفاع الضغط هي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم.