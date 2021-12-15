نجح منتخب تونس في الصعود إلى نهائي كأس العرب، وذلك بعد فوز صعب على حساب منتخب مصر بهدف دون رد، في اللحظات الأخيرة من مباراة المنتخبين في دور نصف النهائي.

ملخص مباراة مصر ضد تونس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي نسور قرطاج، حيث سنحت لهم العديد من الفرص على مرمى الحارس المصري محمد الشناوي.

وسنحت فرصة وحيدة لـ منتخب مصر عبر مهاجمه مروان حمدي لكن الأخير أهدرها بطريقة غريبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظهرت أفضلية مصرية قليلًا عبر هجمات نفذها كل من أحمد سيد زيزو ومحمد شريف ومروان حمدي.

دفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش باللاعب مصطفى فتحي لتنشيط الجانب الهجومي.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة إحراز الهدف الأول لـ منتخب مصر بعد تمريرة من اللاعب مروان حمدي.

السولية يُسجل هدفًا بالخطأ في مرماه:

وعند حلول الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل عمرو السولية قائد منتخب مصر هدفًا بالخطأ في مرماه، من ضربة رأسية، ليصعد المنتخب التونسي إلى نهائي بطولة كأس العرب.

وسيواجه نسور قرطاج، الفائز من مواجهة قطر والجزائر في نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.

ولم يشارك علي معلول مع المنتخب التونسي بسبب الإصابة.