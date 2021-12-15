أعلن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيل منتخب مصر ضد تونس، والذي شهد عودة مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي إلى القائمة الأساسية.

عودة أحمد حجازي

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد الجزائر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2021، ولم يستطع استكمال اللقاء.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي خلال الأيام الماضية، كما غاب عن مواجهة الأردن في ربع النهائي، قبل أن يعود في مباراة مصر ضد تونس اليوم.

تشكيل منتخب مصر ضد تونس

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد تونس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على استاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد تونس، كالتالي؛ محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو، حسين فيصل ومروان حمدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر كل من؛ محمد صبحي، محمود جاد، عمر كمال، أحمد ياسين، مروان داوود، أحمد رفعت، مهند لاشين، مصطفى فتحي، محمد عبدالمنعم، أسامة فيصل ومحمد شريف.