يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد النصر، ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز عليه في ديربي اليوم.

الهلال يتألق ضد النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الزعيم يتألق في مبارياته ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يعتبر أكثر فريق تحقيق للفوز على النصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ13 انتصارًا، وأكثر من هزّ شباكه أيضًا، حيث نجح في تسجيل 46 هدفًا.

ديربي الرياض المؤجل

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي، ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق بعد قليل، ويمكن الاطلاع على التشكيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة الهلال والنصر، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع العالمي في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.