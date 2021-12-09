قال فواز المسعد رئيس نادي الهلال الأسبق إن إدارة الأزرق رفضت طلبًا من نادي النصر، وذلك قبل مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت عام 2000 في البرازيل.

لماذا رفض الهلال طلب النصر ؟

وتحدث المسعد لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: ” النصر طلب قبل مشاركته في كأس العالم للأندية عام ٢٠٠٠م، استعارة لاعبينا الدوليين التمياط والدعيع والدوخي، فرفضنا لشعورنا بوجود نية مبيتة بعدم إعادتهم للفريق”.

وتابع المسعد: ” الزعيم كان أحق من النصر بالمشاركة في مونديال الأندية كوننا تُوجنا بـ دوري أبطال آسيا عام 2000″.

الزعيم يشارك للمرة الثانية في تاريخه

جدير بالذكر سيشارك الزعيم في كأس العالم للأندية 2021 الذي يُقام مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونه بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الهلال شارك في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر، واحتل الزعيم وقتها المركز الرابع في البطولة.