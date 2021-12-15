تترقب الجماهير مباراة الهلال والنصر في القمة المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغيير موعد الديربي

وأعلنت لجنة المسابقات، اليوم الأربعاء، عن تغيير موعد مباراة الهلال والنصر بناء على اتفاق الناديين، حيث ستُقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلًا من موعدها السابق عند الثامنة مساء.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.

الهلال والنصر يسعيان لتحقيق الفوز

وتتشابه ظروف الهلال والنصر قبل الديربي المرتقب، حيث يسعى كل منهما للظهور بشكل مميز وتحسين نتائجه؛ لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتحقيق فوز وحيد في آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تغلب على ضمك، وتعادل ضد الأهلي، أبها والفيحاء.

وفي آخر 4 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم يكن وضع العالمي أفضل كثيرًا قبل مباراة الهلال والنصر غدًا، حيث إنه فاز على الأهلي، وتعادل مع الرائد، وخسر أمام الشباب والطائي.