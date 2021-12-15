يخوض فريقا الهلال والنصر ظهر غد الديربي رقم 21 على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

أفضلية واضحة لـ الهلال بـ ملعب الملك فهد:

ويملك الزعيم أفضلية الفوز على النصر في مباريات الديربي في درة الملاعب، حيث فاز الزعيم في 11 لقاء، وفاز أصفر العاصمة في ست مباريات وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

وكانت أول مباراة ديربي أُقيمت على ملعب الملك فهد ”درة الملاعب” كانت في عام 1988 وتعادل فيها الفريقان بهدفين لكل فريق، وحقق النصر أول فوز له في درة الملاعب في الدوري عام 1992 بثنائية لهدف.

عام 1997 أول فوز للزعيم بـ درة الملاعب:

وعرف عام 1997 أول فوز لـ الهلال على النصر في درة الملاعب حيث فاز الأزرق بثلاثية مقابل هدف.

ومن عام 2006 إلى 2013 ظل الزعيم مسيطرًا على نتائج مباريات الديربي في درة الملاعب، بينما حقق النصر فوزًا وحيدًا فقط أمام الزعيم في الملعب في موسم 2009/ 2010.

يذكر أن ديربي الغد بين كبيري الرياض سيُقام في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت المملكة بدلًا من إقامته في الثامنة من مساء الغد.