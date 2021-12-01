نجحت NHC الوطنية للإسكان، المطور الوطني بالمملكة، في زيادة المعروض العقاري لعام 2021، ضمن خطتها لإطلاق مجتمعات عصرية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية.

أكثر من 140 مشروعاً:

وشهد عام 2021 البدء في أعمال تطوير وتنفيذ أكثر من 140 مشروعاً، يضيفون للمعروض العقاري بالمملكة أكثر من 115 ألف وحدة سكنية في 19 مدينة. وبلغ إجمالي قيمة المشروعات مع القطاع الخاص أكثر من 53 مليار ريال.

كما تمكنت الشركة من خلال تلك المشروعات من بيع أكثر من 45 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 18 ألف وحدة مكتملة التنفيذ وأكثر من 101 ألف وحدة تحت التنفيذ.

وتحقيقًا لهدفها بتطوير تجمعات عمرانية نابضة بالحياة، واصلت الوطنية للإسكان العمل في 12 مشروعًا هي: ضاحية الجوان، والفرسان، وقيران 235، ومرسية، وديراب، والدمام، وخيالا، وصفوة، وبوابة مكة، وشرق البحيرات، وأبيار علي، والورود.

جهود حاضرة:

جهود المطور الوطني الرئيس في المملكة بقطاع الإسكان الميسر كانت حاضرة بقوة أيضًا خلال العام، عبر توفير أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وإنجاز أكثر من 12,600 وحدة أخرى.

كما بلغ عدد الوحدات المنفذة على أراضي الوزارة 691 وحدة، إضافة إلى التعاقد على شراء 584 وحدة لمستفيدي الإسكان الميسر، وبلغت قيمة توقيع 11 عقدًا لتنفيذ وحدات على مسار وافي وشراكات 600 مليون ريال.

كما استهدفت NHC الوطنية للإسكان زيادة المعروض العقاري بمشروع المشرقية، بإضافة 3,701 وحدة سكنية، على مساحة تخطت 3 ملايين متر م2، منها 115 كم مخصصة للمساحات الخضراء والحدائق، ولاقى المشروع إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تمثل في إبرام أكثر من 1000 عقد سكني خلال 180 يوماً.

وفي جنوب غرب مدينة الرياض، أطلقت الشركة مشروع الأصالة على مساحة 3.8 ملايين م2. يوفر المشروع 3,592 وحدة سكنية تستوعب 20 ألف نسمة. وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في المشروع من 240.68 م2 إلى 401.5 م2.

وسجلت الوطنية للإسكان رقمًا ملحوظًا فيما يخص عدد الفلل المنجزة يوميًا، بالانتهاء من 9 فلل يوميًا بوتيرة عمل عالية، كما وفرت أكثر من 75 ألف منتج سكني من خلال الأراضي الوزارية المستقطبة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف منتج سكني تم توفيرهم من خلال أراضي القطاع الخاص المستقطبة.