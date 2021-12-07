ينطلق في مدينة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء مؤتمر تطبيقات الأطفال الأول، وعلى هامشه فعاليات هاكاثون كيدزثون، والذي تنظمه مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس شؤون الأسرة.

تجارب ناجحة:

يهدف المؤتمر إلى عرض التجارب الوطنية الناجحة في مجال تطبيقات الأطفال ومنصاتهم الرقمية، إضافة إلى مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من منظمة اليونسيف ومتحدثين محليين من خبراء الطفولة تتقدمهم هلا التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة، والمهندس فارس الصقعبي الوكيل المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرهم من المتحدثين.

إثراء المحتوى الرقمي:

وأشار عبدالرحمن بن إبراهيم العضيبي رئيس مجلس النظار في مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية إلى أن الهدف من المؤتمر ومن هاكاثون كيدزثون هو إثراء المحتوى الرقمي الهادف الذي يتفاعل معه الطفل من خلال الاستعانة بالكفاءات التقنية والريادية من شباب المملكة وتحفيزهم عبر لهاكاثون لتقديم أفكارهم ومنتجاتهم وتحويلها بالتعاون مع الجهات الاستشارية الراعية إلى مشاريع تحمل طابع الاستدامة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، كالتنمّر والابتزاز والتحرّش والاختراق السيبراني.

جهود حكومية:

كما أشاد العضيبي بالجهود الحكومية التي تسعى جاهدة إلى حماية أطفال المملكة وتطوير مهاراتهم التقنية سواءً من خلال المنصات المعدة لذلك، أو عبر برامج التوعية من خلال الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس شؤون الأسرة.

وتشير إحصاءات منظمة اليونسيف إلى أن ثلث أطفال العالم يستخدمون الإنترنت، بينما تبلغ النسبة في المملكة العربية السعودية حوالي 70% للأطفال ما بين سن الخامسة إلى الرابعة عشرة، حسب الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.