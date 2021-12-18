وثقت قناة “العربية السعودية” بمقطع فيديو، من داخل مستشفى رفحاء العام، تفاصيل الحالة الصحية لأبناء الفقيد محمد الشمري، رحمه الله، والذي وافته المنية مساء الخميس في حادث مروري.

وقال ناصر براك الشمري أبو حمد، جد الأطفال: “إن زوجة محمد الشمري، رحمه الله، وابنتيه يتلقون الرعاية، وولده الأكبر تعرض لإصابات جراء الحادث، ويتلقى الرعاية أيضًا، بينما الولدان الصغيران حالتهما جيدة ولله الحمد.

وتابع أن الحكومة ما قصرت جزاها الله خيرًا بتوصية أمير منطقة الحدود الشمالية، والمحافظ جاء وزارهم واطمأن عليهم وأوصى الكادر الطبي عليهم.

وأضاف: ننتظر الآن التحويل للرياض لاستكمال العلاج في مستشفى الحرس الوطني، وبإذن الله يقومون بصحة وعافية.

حادث محمد الشمري وعائلته:

وشيع أهالي رفحاء بعد صلاة الجمعة يوم أمس اليوم، جثمان الشمري، بعد تعرضه لحادث مروري قاتل هو وأسرته، أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادمًا من رفحاء، ولم يرتقِ الشمري بمفرده، لكن توفي في الحادث نفسه ابنة الراحل الشمري، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)، فيما ترقد زوجة الراحل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

آخر فيديوهات الراحل:

وبمجرد رحيل الشمري ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها برفقة أطفاله قبيل وفاته، والتي ظهر خلالها الشمري يتحدث لأطفاله قبل سفرهم للرياض وهو يسألهم أين أنت ذاهبون.. ولماذا؟ ثم يترجل لسيارته قبل السفر، فيما تناول آخرون صورا ومقاطع فيديو للحادث الأليم.

من هو الشمري؟

هو يوتيوبر شهير يبلغ من العمر 32 عامًا، فهو من مواليد العام 1989، ومشهور سناب شات، يمتلك عدد هائل من المتابعة عبر حسابه الرسمي في تطبيق السناب، اعتاد مشاركة المتابعين المحتوى الكوميدي المضحك والمهذب، ما أكسبه تلك الشعبية الضخمة داخل الوسط السعودي.

الشمري حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الاقتصاد، وقد عمل في مجال تخصصه العلمي كموظف ضمن أحد مصارف المملكة، إلا أنه اشتهر في الآونة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا.