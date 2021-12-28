واصل الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون من أبرز اللاعبين في الموسم الرياضي الحالي.

بانيغا يتألق في الدوري

وشارك بانيغا في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقام بـ35 تسديدة على المرمى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وأضافت شبكة الإحصائيات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بانيغا قام بـ418 كرة طويلة ناجحة في الـ40 مباراة، فيما لم ينجح أي لاعب آخر في تجاوز حاجز الـ250 كرة طويلة ناجحة خلال الفترة ذاتها.

الشباب ينفرد بالوصافة

ولعب الشباب ضد التعاون بالأمس في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الليوث رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 11 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير.