أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، باولينيو.

باولينيو إلى كورينثيانز

ورحب نادي كورينثيانز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانضمام باولينيو إلى صفوفه، ونشر مقطع فيديو للاعب البرازيلي يعرب عن سعادته بالعودة إلى الفريق، متمنيًا تحقيق تطلعات الجماهير.

وكان يسعى أكثر من ناد للتعاقد مع النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية، وهم؛ غلطة سراي التركي وجالاكسي الأمريكي، بجانب كورينثيانز، قبل أن يحسم الأخيرة الصفقة لصالحه رسميًا اليوم.

الرحيل عن الأهلي

وانضم باولينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن النادي الأهلي في سبتمبر الماضي عن فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي، نظرًا لظروف طارئة، ما أثر على أدائه في الملعب فنيًّا وذهنيًّا خلال الجولات الماضية، وأبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه.