أكد بدر بانون مدافع وقائد منتخب المغرب، أن منتخب بلاده لم يستحق التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب الجزائر أمس السبت في دور الثمانية.

منتخب المغرب لعب بمستوى متواضع

وتحدث بانون بعد المباراة قائلًا: ” لقد لعبنا بصورة سيئة وقدمنا أداءً متواضعاً وبسبب تراجع المستوى، الأفضلية كانت لـ منتخب الجزائر”.

وتابع بانون: ” صحيح المنتخب الجزائري قوي ولديه لاعبون أصحاب خبرات لكنّ لاعبي المغرب هزموا أنفسهم بأنفسهم بسبب عدم التركيز بالصورة الكافية في المباراة، صحيح أننا ودعنا البطولة العربية، لكن المغرب قادمة وبها لاعبون جيدون”.

منتخب الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية

وكان منتخب الجزائر سجل الهدف الأول عبر اللاعب ياسين براهيمي من ركلة جزاء ثم تعادل محمد النهيري لـ منتخب المغرب بينما سجل يوسف بلايلي الهدف الثاني من تصويب قوية لـ منتخب الجزائر، وتعادل بدر بانون للمغرب قبل لجوء الفريقين لـ ركلات الجزاء الترجيحية.

منتخب الجزائر سدد 5 ركلات ترجيحية بنجاح عبر كل من ” يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، عبدالقادر بدران، حسين بن عيادة، محمد توجاي”.

بينما سدد لفريق المغرب كل من ” سفيان بوفيني، بدر بانون، يحيى جبران” وأهدر اللاعب كريم البركاوي.

الجزائر تواجه قطر

يذكر أن منتخب الجزائر سيواجه قطر في دور الأربعة في كأس العرب مساء الأربعاء المقبل.