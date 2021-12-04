يشهد القطاع الرياضي في المملكة قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم بفضل الله، ثم الدعم غير المسبوق الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصه ومتابعته المستمرة التي أسهمت في نجاح قطاع الرياضة بتوفيق الله في استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.

انطلاق فعاليات فورمولا 1

المملكة اليوم باتت بورة اهتمام العالم، حيث تتجه الأنظار لمحافظة جدة، والتي تشهد حاليا انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام في المملكة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري، حيث يندرج السباق المرتقب تحت برنامج “جودة الحياة”، ويعد واحداً من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم.

برنامج جودة الحياة ورؤية 2030

ويأتي استضافة المملكة لفعاليات فورمولا 1 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقوم وزارة الرياضة بتنفيذها.

وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجي المسند إلى البرنامج، وهو “تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا” ضمن مبادرة استضافة الفعاليات العالمية.

ويسهم استضافة الفعاليات العالمية في تعزيز قدرات وإمكانيات فرق ورياضيي النخبة مما يسهم في تحقيق الانجازات الرياضية المتميزة للمملكة إقليميا وعالمياً.

أسرع حلبة في تاريخ فورمولا

يذكر أن حلبة كورنيش جدة تعد أسرع حلبة فورمولا تم بناؤها وثاني أطول حلبة في تاريخ سباق سيارات الفورمولا بعد حلبة “سبا فرانكورشان” البلجيكية، وتحتوي الحلبة على 27 منعطفاً لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم، وتُعد واحدة فقط من باقة كبيرة من المزايا التصميمية الكفيلة بتحطيم الأرقام القياسية التي ستدفع السائقين لتقديم أفضل ما لديهم للفوز بمكان على منصة التتويج.

استضافة فورمولا 1 بدعم القيادة

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “إن ما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمامٍ كبيرين بمجال الرياضة، وحرص ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعد أمراً استثنائياً، أصبحت معه المملكة محطّ أنظار العالم في الفترة الأخيرة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم اللامحدود إلى واقع فريد، جعل بلادنا أرضاً خصبةً لاحتضان كبرى المنافسات، وتم من خلاله إبراز قدرتنا على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع”.

وأضاف: “نسعد باحتضان قمة رياضة المحركات في العالم “فورمولا1” لأول مرة في مملكتنا الغالية في تجسيد لحاضرنا المزدهر وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل، ويرسّخ مكانة المملكة الريادية، كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم، ولله الحمد نجحنا في استضافة العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات العالمية المتعددة، وها نحن اليوم نستقبل أحد أهم وأكبر سباقات السيارات على مستوى العالم (فورمولا 1) بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود الذي نجده من ولي العهد، سعياً لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، ووضع المملكةِ في موقعها الطبيعي على خارطةِ الدولِ الأكبرِ في احتضان المناسباتِ العالمية”.

وتترقب الجماهير انطلاق منافسات سباق فورمولا 1 في السعودية، والذي يشهد مشاركة العديد من أشهر السائقين المميزين على مستوى العالم.

تفاصيل فورمولا 1

وكانت التجارب الأولى والثانية لسباق فورمولا 1 في السعودية، قد انطلقت الجمعة، حيث يقود السائقون في الحلبة للمرة الأولى؛ من أجل إيجاد معايير الضبط المثالية للحصة التأهيلية والسباق.

وسيقام، يوم السبت، التجارب الثالثة والحصة التأهيلية، واللمسات الأخيرة لتوازن السيارات في التجارب الثالثة، وسيتنافس السائقون لتسجيل أسرع التواقيت في الحصة التأهيلية، وستحدد النتيجة ترتيب انطلاق السائقين في فورمولا 1.

وأكملت الاتصالات السعودية stc جاهزيتها لانطلاق سباق جائزة stc الكبرى للفورمولا1، الذي تستضيفه مدينة جدة، بتمكين حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بأحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتقنيات عالية السرعة، بتغطية موقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابيت لكل ثانية وتوفير 14 برج اتصال ثابت ومتحرك بتقنية الجيل الخامس 5G، تغطي جميع مواقع فعاليات السباق، ليتمكن الحضور ومتابعي الفعاليات من الاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

أسرع وأطول حلبة:

وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر أبريل الماضي، ما يشكل رقماً قياسياً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات الرائعة التي سجلها مشروع حلبة كورنيش جدة للفورمولا1 ، حيث تعد أسرع حلبة تم بنائها في الفورمولا 1، وهو ما يدل على العمل الجاد والتفاني لفريق عمل جائزة السعودية الكبرى، الذين بذلوا جهوداً مضنية للانتهاء من بناء هذه الحلبة المذهلة في الوقت المحدد.

صحة وسلامة:

ويميز هذا الإنجاز تحقيقه في ظل تطبيق أفضل شروط الصحة والسلامة وأكثرها صرامة، وتم الانتهاء من عملية بنائها على مدار ملايين من ساعات العمل دون تسجيل إصابات عمل خطرة، كما جرى تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لقوانين العمل المفصلة والقوية في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حماية حقوق العمال في الموقع، وضمان تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وتنفيذ جميع الأعمال مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمان، ومطالبة جميع العمال المشاركين في بناء حلبة كورنيش جدة المشاركة في برنامج “أطلس” التعريفي للسلامة، الذي كان إلزامياً لجميع موظفي جائزة السعودية الكبر ، وبشكل يجسد المعايير الصارمة التي وُضعت، إذْ سُحب الاعتماد اللازم من الوصول للموقع ممن لم يشارك في البرنامج.

يذكر أن الحلبة تقع في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، إذْ ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق الفورمولا 1، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.