تحدثت تقارير إعلامية عن وجود اهتمام من نادي النصر، بضم بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من الدوري الروماني في الفترة المقبلة.

لماذا اهتم النصر بضم تاناسي بديلًا لـ حمدالله ؟

وذكرت صحيفة Sportro الرومانية اليوم الاثنين أن النصر يرغب في ضم اللاعب الروماني فلورين تاناسي لاعب نادي ستيوا بوخارست الروماني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب تاناسي صاحب الـ26 عامًا في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح، مما يمثل أهمية كبيرة لـ النصر للتعاقد معه.

ومن جانبها قالت صحيفة Asro الرومانية إن المفاوضات بين إدارة النصر والروماني تاناسي أصبحت في مرحلة متقدمة، وذلك بعد اقتراب نجم ستيوا بوخارست من الموافقة على الانضمام لأصفر العاصمة.

تاناسي هداف الدوري الروماني الموسم الماضي

وحصل تاناسي على جائزة هداف بطولة الدوري الروماني الممتاز، الموسم الماضي 2020-2021، بعد أن سجل 24 هدفًا مع فريقه ستيوا بوخارست.

وكانت إدارة النصر، قررت فسخ العقد مع حمدالله يوم 23 نوفمبر الماضي وذلك بسبب سلوكيات غير رياضية قام بها تجاه الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بعد مباراة الرائد.