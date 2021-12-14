تترقب الجماهير مباراة برشلونة وبوكا جونيورز اليوم ضمن منافسات كأس مارادونا المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك في الرياض.

مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

وتُعد هذه الزيارة هي الثانية لفريقي برشلونة وبوكا جونيورز إلى السعودية، وفشل كلاهما في تحقيق الفوز خلال زيارته الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض تكريمًا للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا الذي لعب بقميص الفريقين، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه معهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللقاء الأول خارج البلدين

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يلعب فيها الفريقان خارج دولتيهما، حيث سبق وأن لعبا 10 مباريات في إسبانيا والأرجنتين، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 5 مرات، الأمر الذي يحفزهما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

وتعود أول مباراة بين الفريقين إلى عام 1928، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، فيما يعود آخر لقاء بينهما إلى كأس جوان جامبر 2018، وفاز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد.