يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لحصد بطولة جديدة، والفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية الشهر المقبل.

السوبر الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره السعودي.

ويُشارك في بطولة كأس السوبر، 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد الوصيف، برشلونة المتوج بلقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

برشلونة يسعى للتتويج بكأس السوبر الـ14

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مشواره في كأس السوبر الإسباني بمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو قوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز في النهائي، المتأهل من المواجهة الأخرى.

ويتصدر البارشا قائمة أكثر الفرق المتوجة بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد اللقب 13 مرة من قبل، في حين يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 11 لقبًا، ثم بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ3 ألقاب لكل منهما.

ويعود آخر تتويج للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني إلى موسم 2018/ 2019، وخسر البطولة في الموسمين الأخيرين لصالح ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.