أصبح نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من إعلان التعاقد مع اللاعب الإسباني فيران توريس قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب توريس صاحب الـ21 سنة خضع للفحوصات الطبية صباح اليوم الاثنين في مقر نادي برشلونة ونجح فيها، في انتظار فقط الإعلان الرسمي للصفقة من قبل الفريق الكتالوني.

فالنسيا سوف يستفيد من بيع لاعبه السابق

وفي وقت سابق، وكشفت صحيفة Super Deportivo الإسبانية الأربعاء الماضي أن فريق فالنسيا الإسباني سوف يحصل على مبلغ 5 ملايين يورو وذلك في حال انضم توريس لـ صفوف برشلونة.

وسيتعاقد برشلونة مع توريس مقابل 45 مليون يورو سوف تُدفع لفريق مانشستر سيتي.

فيران توريس يُنقذ برشلونة من معاناته الهجومية

ويُعاني برشلونة على المستوى الهجومي، في ظل تراجع أداء الهولندي دي يونج واعتزال الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

يذكر أن فيران توريس شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020/ 2021، حيث وصل الفريق للمباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي، ثم خسر اللقب.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد على أن الفريق الإنجليزي لن يحتفظ بلاعب يرغب في الرحيل.

ويرغب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في ضم أفضل الصفقات لـ برشلونة، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الحالي.