يفكر نادي برشلونة الإسباني، في ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويُعاني الفريق الكتالوني هجوميًّا، كما خسر مباراة كأس مارادونا التي أُقيمت في السعودية الثلاثاء الماضي أمام فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

مدرب برشلونة يُرحب بـ هالاند:

وأكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق البارشا، أن النادي الكتالوني يرغب وبقوة في التعاقد مع هالاند لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.

مان يونايتد ينافس برشلونة:

وقالت تقارير صحفية ألمانية بوقت سابق: إن الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي سينافس البارشا على ضم هالاند صاحب الـ21 عامًا بالفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب رانجنيك يناقش إمكانية التعاقد مع هالاند في مانشستر يونايتد حيث قيل إن المدرب يملك علاقة جيدة مع والد هالاند مما سيحاول جلبه للأولد ترافورد.