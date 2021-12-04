نفذت جمعية البر الخيرية بمركز عمق بمحافظة أملج مبادرة “شجرة في كل بيت” في مركز عمق تستهدف 20 منزلًا، كأحد المبادرات التطوعية المجتمعية.

زراعة الأشجار:

وشارك 15 متطوعًا لتنفيذ هذه المبادرة لتنمية المجتمع وتشجيع زراعة الأشجار بمركز عمق مواكبة لرؤية 2030 بالتزامن مع إطلاق مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في الوصول إلى مليون متطوع كأحد أهداف رؤية 2030.

وقال رئيس الجمعية الشيخ عيد الجهني: إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في مركز عمق حيث تستهدف 20 منزلًا و15 متطوعًا من أبناء مركز عمق لتشجع زراعة الأشجار، حيث تم زراعة شجر النخيل التي هي رمز للعطاء.

وأشار الجهني إلى أن الجمعية تقدم العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات في أكثر من مجال مثل الصدقة وسقيا الماء وكفالة الأيتام والسلال الغذائية وتوصيل مياه التحلية وسداد فواتير الكهرباء وتفريج الكرب بأنواعه.