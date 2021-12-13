وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، إلى العاصمة الرياض.

برشلونة يصل إلى الرياض

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد بوكا جونيورز في كأس دييغو مارادونا ستُقام غدًا، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز قد وصلت إلى الرياض اليوم أيضًا، تمهيدًا للمواجهة التاريخية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر والهلال يواجهان سان جيرمان

وتُعد هذه المباراة التاريخية ليست الوحيدة في موسم الرياض، حيث تم الإعلان عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه مباراة في يناير المقبل ضد الفريق الموحد من نجوم الهلال والنصر بقيادة المخضرم أرسين فينجر.