بعد 16 عامًا من رئاسة أنغيلا ميركل للحكومة الألمانية، وصل مشوارها السياسي إلى محطته الأخيرة للانتقال إلى حياة التقاعد، حيث غادرت اليوم مقر المستشارية الألمانية للمرة الأخيرة.

وقد كسرت ميركل الرقم القياسي الذي حققه والدها الروحي المستشار الأسبق هيلموت كول بشغل منصب المستشارية لأطول فترة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث انتهت ولاية كول عام 1998 بعد 5870 يومًا في المنصب.

مشاركات ميركل الأخيرة

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فعلت ميركل أشياء كثيرة للمرة الأخيرة بوصفها مستشارة: المشاركة للمرة الأخيرة في جلسة للبرلمان الألماني “بوندستاغ”، ورئاسة مجلس الوزراء الألماني للمرة الأخيرة، أو حتى المشاركة في اجتماع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية للتباحث بشأن تدابير مواجهة وباء كورونا في البلاد، وتوديع الجيش الألماني لها بآخر استعراض موسيقي عسكري.

شولتس يؤدي القسم مستشارًا لألمانيا

من جهة أخرى أدى مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم وتعهد بالعمل معه من أجل اتحاد أوروبي أقوى.

وأقسم السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من بين أمور أخرى، على أن يكرس طاقاته من أجل رفاهية الشعب الألماني، وزيادة منفعتهم، وإبعاد الضرر عنهم.

وكان البرلمان الألماني قد انتخبه في وقت سابق ليصبح تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية.