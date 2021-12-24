انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرًا أن ذلك لا علاقة له بحرية الرأي أو الإبداع أو أي مبررات أخرى، محذرًا من تأجيج مشاعر الكراهية في العالم الإسلامي.

بوتين يؤكد أن للحرية حدودًا

وقال بوتين أثناء مؤتمر صحفي سنوي كبير عقده أمس الخميس: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير وسيكون لدينا مستقبل حزين وبائس إذا لم نوقف تلك الإساءات ونصححها، بعضهم ينتهك الدين ومشاعر ملايين المسلمين.. للحرية حدود ويجب أن تكنّ احترامًا لكل ما هو حولك.

وأضاف الرئيس الروسي ردًا على سؤال عما هو الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير “دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية.. يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلًا محزنًا ومملًا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر”.

الرئيس الروسي يرفض إهانة النبي محمد

وتابع متسائلًا: “هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك. وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددًا”.

وذكّر بوتين بالهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف في السابع من يناير قبل سنوات مقر مجلة “شارلي إبدو” في باريس بعد نشرها رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد، مشددًا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.