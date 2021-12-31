استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهاراته في رياضة التزلج على الجليد من خلال مباراة هوكي، سجّل خلالها عددًا من الأهداف.

بوتين يستعرض مهاراته في التزلج على الجليد

لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مباراة هوكي على الجليد بعد محادثات في روسيا. سجل بوتين سبعة أهداف، بينما سجل لوكاشينكو هدفين فقط. pic.twitter.com/iA5tDMFQ4d

— BBC News عربي (@BBCArabic) December 31, 2021

بوتين أحرز 7 أهداف

ووثّق مقطع فيديو لمباراة في رياضة هوكي الجليد، لعبها بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد محادثات في روسيا. سجل بوتين سبعة أهداف، بينما سجل لوكاشينكو هدفين فقط.

مفاوضات تعاون

وأجرى بوتين قبل يومين، في مدينة سان بطرسبورج محادثات مع نظيره البيلاروسي، مفاوضات لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية بين الدولتين، موضحًا أن مشروع دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس أحرز خطوة ملموسة إلى الأمام في عام 2021 فيما يخص تنسيق مواقف الدولتين في الاتجاهات الرئيسية.