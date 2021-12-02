يعقد المدير الفني الفرنسي لورينت بونادي مدرب المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الجمعة للحديث عن مباراة السعودية وفلسطين، التي تُقام بعد غد السبت في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في البطولة.

ويُقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السادسة والربع من مساء الغد بتوقيت المملكة في مركز الإعلام الرئيسي MMC.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

وسيواجه الأخضر نظيره الفلسطيني مساء بعد غدٍ السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ويسعى الأخضر إلى الفوز وحصد أول 3 نقاط له في البطولة بعد الخسارة من منتخب الأردن، أمس الأربعاء، بينما يرغب المنتخب الفلسطيني في الفوز الأول أو نيل نقطة التعادل بعد الخسارة أمام منتخب المغرب برباعية دون رد أمس.

منتخب المغرب في صدارة المجموعة الثالثة

ويتواجد منتخب المغرب في الصدارة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الأردن ثانيًا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، المنتخب السعودي ثالثًا، المنتخب الفلسطيني رابعًا.

يذكر أن مباريات كأس العرب تُقام في قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري وذلك تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022 التي تُقام نهاية العام المقبل في الدوحة.