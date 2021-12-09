يتصدر نجم فريق الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا قائمة أكثر اللاعبين ذكرًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في عام 2021.

بيريرا الأكثر تداولًا

وكشف موقع “تويتر”، اليوم الخميس، عن إحصائية لاعبي كرة القدم الأكثر ذكرًا خلال منافسات العام الجاري، وجاء الوافد الجديد إلى الهلال بيريرا في الصدارة.

وجاء نجم النصر السابق، فهد الهريفي في المركز الثاني بقائمة الأكثر ذكرًا عبر “تويتر”، فيما حل قائد فريق الهلال الحالي، سلمان الفرج ثالثًا، وتواجد نجم نادي الاتحاد، فهد المولد في المركز الرابع.

وكان يتواجد نجم النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله في الصدارة العام الماضي، يليه مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ثم نجم الكرة السعودية، سامي الجابر، وقائد الزعيم السابق، محمد الشلهوب.

الهلال أكثر الأندية تداولًا في 2021

وفي السياق ذاته، تصدر الهلال قائمة أكثر الأندية تداولًا في السعودية عبر موقع “تويتر”، للعام الرابع على التوالي، وحل النصر وصيفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).