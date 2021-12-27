نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي في الانفراد بـ صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه الكبير أمس على نادي ليستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثية وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري.

مانشستر سيتي يستغل تأجيل لقاء ليفربول

واستغل مان سيتي تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد أمس لينفرد بالصدارة بفارق 6 نقاط بينه وبين ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفي السياق ذاته، أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي عن سعادته بالفوز العريض لفريقه على حساب ليستر سيتي قائلًا بعد المباراة: ” المباراة كانت رائعة وتليق حقيقة بجولة Boxing Day والأهم هو نجاحنا في حصد 3 نقاط جديدة لنا”.

وتابع جوارديولا: ” جودة اللاعبين الذي نملكهم في مان سيتي ساهمت في تسجيل سداسية للفريق ولا يُوجد مدرب قادر على تحقيق هذا الأمر إلا بوجود لاعبين أصحاب جودة عالية”.

جوارديولا يُشيد بـ ليستر رغم الخسارة

وأبدى مدرب مانشستر سيتي إعجابه بهجمات ليستر سيتي على الرغم من تأخره برباعية نظيفة في الشوط الأول من مباراة أمس بين الفريقين.

وسيواجه، مان سيتي بعد غد الأربعاء، فريق برينتفورد ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مان سيتي سيواجه فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في مباراتي دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يومي 15 فبراير و 9 مارس المقبلين.