أعلن نادي آرسنال عن تأجيل مباراته أمام فريق وولفرهامبتون غدًا في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب وجود حالات إصابة بـ فيروس كورونا في صفوف فريق وولفرهامبتون.

وذكر الموقع الرسمي للنادي اللندني أن تذاكر مباراة وولفرهامبتون لن تكون متاحة بعد تأجيل المباراة.

آرسنال يعتذر لجماهيره

وتقدم نادي آرسنال باعتذار لجماهيره عبر موقعه الرسمي بسبب تأجيل مواجهة وولفرهامبتون.

جدير بالذكر أن العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي كان قد تم تأجيلها مؤخرًا بسبب فيروس كورونا مثل مباريات إيفرتون وبيرنلي، ليفربول وليدز يونايتد و وواتفورد وولفرهامبتون.

كما تم تأجيل مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا.

4 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي

وتُقام غدًا الثلاثاء 4 مباريات في الدوري الإنجليزي وهم ” ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير، واتفورد وويست هام يونايتد، كريستال بالاس ونوريتش سيتي” وجميعهم في السادسة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

أما ليستر سيتي فسوف يواجه ليفربول في تمام الساعة الـ11 مساءً غدًا بتوقيت المملكة على ملعب كينج باور ستاديوم.

وكان الجانرز فاز بخماسية دون رد على فريق نوريتش سيتي أمس ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، حيث سجل للجانرز كل من بوكايو ساكا هدفين وكيران تيرني هدفًا والفرنسي ألكسندر لاكازيت هدفًا وإيميل روي هدفًا.

وسيواجه الجانرز، فريق مانشستر سيتي في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي ظهر السبت المقبل.