أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز على الهلال، مؤكدًا أن العالمي هو الأقوى في السعودية.

تاليسكا يؤكد أن النصر أقوى الفرق السعودية

وقال تاليسكا خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “اليوم اتضح للجميع من هو الفريق الأقوى على مستوى الكرة السعودية، وذلك بعد فوزنا بالديربي”.

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “قبلت النصر في فترة الانتقالات الصيفية، ووقعت على عقد الانضمام إليه لأنه الفريق الأفضل في السعودية والمنطقة بأكملها”.

وواصل تاليسكا تصريحاته بشأن الديربي قائلًا: “استحققنا الفوز اليوم لأننا كنا على قلب رجل واحد، كما أننا كنا الطرف الأميز في المباراة، هذا الفوز نهديه إلى الجهاز الفني والإدارة وبقية اللاعبين”.

وظهر تاليسكا بشكل لافت خلال ديربي الرياض، ونجح في تسجيل هدف مميز؛ ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويتقاسم صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يفوز بثنائية

ولعب الهلال ضد النصر اليوم في الديربي المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.