واصل البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه مع النصر، ليُنافس على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاليسكا يتقدم لصدارة الهدافين

وظهر تاليسكا بشكل لافت خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر اليوم، ونجح في تسجيل هدف مميز من مهارة رائعة، بعد انفراده بالمرمى من هجمة مرتدة، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف.

ويتساوى تاليسكا مع مهاجم فريق الشباب، النيجيري أوديون إيغالو، ونجم نادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا، وبفارق هدف واحد عن كريم البركاوي “الرائد”، إيميليو زيلايا “ضمك”، ورومارينيو “الاتحاد.

ونجح نجم فريق الفيحاء، رامون لوبيز في تسجيل 6 أهداف، فيما أحرز 3 لاعبين 5 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ بافيتيمبي غوميز “الهلال”، جوليو تافاريس “الفيصلي” وميتشيل تي فريدي “أبها”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ديربي الرياض، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، ولديه لقاء مؤجل أمام الهلال، يليه الشباب وضمك بـ25 نقطة لكل منهما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بـ21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، فيما حل الفيحاء سادسًا برصيد 19 نقطة، ثم الرائد بـ18 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الثامن بـ16 نقطة.

ويقع الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، وبفارق نقطة عن أبها، يليه الفتح بـ13 نقطة، متساويًا مع الباطن والطائي، ثم التعاون والحزم بـ11 نقطة.