حسم نادي الهلال، اليوم الأربعاء، بقاء النجم سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، ما طمأن جماهير الأزرق.

الوليد بن طلال يدعم تجديد عقد سالم الدوسري

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سالم الدوسري أثناء توقيع العقود، كما ظهر اللاعب وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه 2025، في إشارة إلى مدة العقد.

وأتم مع رئيس الهلال، فهد بن نافل إجراءات تجديد عقد سالم الدوسري حتى عام 2025، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر النادي، كما قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للعضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال على دعمه للصفقة.

وبدأ سالم الدوسري مشواره مع فرق الهلال أواخر عام 2011، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات، ومنها؛ الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات، وكأس الملك 3 مرات، بجانب لقبين في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة النصر غدًا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة النصر، في الديربي المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 3:15 يوم غد الخميس على استاد الملك فهد الدولي.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.