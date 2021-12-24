قال الدكتور عصام أمان الله بخاري، رئيس تحرير مانجا العربية، على هامس حفل تدشين مانجا العربية في بوليفارد رياض سيتي، إن مانجا العربية هو مشروع طموح تحت مظلة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

وأضاف لـ”المواطن”: “نهدف إلى تمكين الخيال في صناعة الأجيال، نؤمن أن القراءة مهمة ونريد أن تكون المملكة ضمن الدول الخمس الأوائل في نسبة القراءة عالميًا”.

وتابع بخاري “نريد أن نستثمر في هذه الأجيال عبر صناعة المانجا والخيال، نريد أجيالًا تتأثر بشكل إيجابي تأخذ الطموح والإلهام والشجاعة لتبني المستقبل”.

وأضاف بدأنا بمانجا العربية للصغار، وأطلقنا مانجا العربية للشباب، ونستهدف 180 مليونًا في العالم العربي، أحلامنا كبيرة وطموحنا لا يتوقف هذه فقط البداية والقادم أجمل بإذن الله تعالى.

مانجا العربية للشباب

يذكر أن مجلة “مانجا العربية” أطلقت قبل أيام، النسخة الشبابية من مجلة “مانجا العربية” المصممة للقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، حيث تقدم محتوى إبداعيًا سعوديًا وعربيًا أصليًا، ومفاهيم وشخصيات مطورة حديثًا، بالإضافة إلى قصص المانجا اليابانية المترجمة إلى العربية.



وبهذه المناسبة، قال الدكتور عصام أمان الله بخاري، رئيس تحرير “مانجا العربية”: ” تمثل مجلة “مانجا العربية للشباب” مشروعًا ثقافيًا طموحًا، نسعى من خلاله إلى إلهام الشباب، وتمكين خيالهم، وتحفيزهم عبر شخصيات المانجا المميزة. تهدف مجلتنا إلى صقل مهارات وقدرات جيل الشباب، وتزويدهم بأدوات مبتكرة للتغلب على التحديات، وتحفيز تفكيرهم الإبداعي من خلال فن سرد القصص. إن إمكانيات هذا الجيل في الإبداع مذهلة ونهدف إلى رعايتها وتطويرها من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تنظمها “مانجا العربية”.

وأضاف: “يطرح محتوى مجلة “مانجا العربية للشباب” مواضيع ذات صلة بواقع الشباب والحكايات الأخلاقية، ويركز على مبادئ أساسية مثل الصبر والشجاعة والتحمل وقيمة الصداقة والثقة وغيرها الكثير. وتعتبر المجلة فريدة من نوعها لما توفره من قصصً يابانية شعبية معدلة ومحتوى إبداعي محلي أصلي – يتم إنتاجها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. نحن متحمسون لأن يتعرف جمهورنا على شخصيات مجلة “مانجا العربية للشباب”.

أعمال إبداعية أصيلة

وتشمل الأعمال التي تقدمها مجلة “مانجا العربية للشباب” أعمالًا إبداعيةً أصيلة؛ منها: “طال عمر الموتى”، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في أهمية البحث عن الحقيقة، والمضي قدمًا، والشجاعة، والصمود، والقوة. و”هائمون”، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في البحث عن الذات، والثقة بالأصدقاء، والصداقة، والتعاون، والشجاعة. ويشمل المحتوى الإبداعي الذي تقدمه مجلة “مانجا العربية للشباب” أيضًا أعمالًا إبداعيةً مترجمةً من إبداعات المانجا اليابانية؛ وذلك من خلال شراكات لترخيص المحتوى مع شركات ودور نشر يابانية؛ منها: كودانشا وشوئيشا. ومن تلك الأعمال المترجمة: Ajin؛ وVinland Saga؛ وThe Promised Neverland، وHaikyuu، وAttack on titan.

وستُتَاح مجلة “مانجا العربية للشباب” بنسخة مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية أسبوعية؛ عبر تطبيق خاص يُمكن تحميله مجانًا (مانجا للشباب)، ويوفر تجربة ممتعة وآمنة، ويقدم محتوى إبداعيًا راقيًا بلغة عربية سلسة. ويحرص مشروع “مانجا العربية”، عند توزيع مجلتي “مانجا العربية للصغار” و”مانجا العربية للشباب”، على عدم الخلط بين النسختين، والفصل الواضح بينهما؛ وذلك من خلال إرشادات توضح الفئة العمرية المناسبة لكل منهما، الأمر الذي ينطبق أيضًا على التطبيقات المخصصة لكلا المجلتين.

