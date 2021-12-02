يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، الليلة قمة مانشستر يونايتد وآرسنال، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر المسابقة.

وقبل المباراة، يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، أما نادي آرسنال فيحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

اليونايتد سيسعى إلى الفوز وإضافة 3 نقاط مهمة لرصيده للوصول إلى المركز السادس في جدول الترتيب، تحت القيادة الفنية المؤقتة للمدرب الإنجليزي مايكل كاريك، بينما الفوز الليلة يضمن لنادي آرسنال الوصول للنقطة رقم 26 وبالتالي الصعود للمركز الرابع بـ جدول الترتيب.

تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي حاليًا الصدارة برصيد 33 نقطة، يليه مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 32 نقطة، أما ليفربول ثالثًا برصيد 31 نقطة وويست هام يونايتد رابعًا برصيد 24 نقطة، آرسنال خامسًا برصيد 23 نقطة، وولفرهامبتون سادسًا برصيد 21 نقطة، برايتون وليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير يتواجدون في المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 19 نقطة لكل فريق، مانشستر يونايتد عاشرًا برصيد 18 نقطة.

وتتواجد أندية برينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 16 نقطة لكل فريق.

بينما تتواجد أندية إيفرتون وساوثهامبتون وليدز يونايتد في المراكز من 14 إلى 16 بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يصارع الهبوط

وفي المركز السابع عشر، يتواجد نادي واتفورد برصيد 13 نقطة، أما ناديي بيرنلي ونوريتش سيتي في المركزين الـ18 والـ19 برصيد 10 نقاط لكل فريق، ويتواجد نيوكاسل يونايتد أخيرًا في المركز العشرين برصيد سبع نقاط.