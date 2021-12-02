انتهت مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، بفوز مانشستر سيتي بثنائية لهدف أمس الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث نجح اللاعب البرتغالي روبن دياز في إحراز الهدف الأول لـ مان سيتي بالدقيقة الـ27 من تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، تمكن البرتغالي بيرناردو سيلفا من إحراز الهدف الثاني لـ مان سيتي بطريقة جميلة في الدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح أولي أوتكينز في تقليص الفارق وإحراز الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة الـ48 من بداية الشوط الثاني.

مانشستر سيتي يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي:

ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على النتيجة ليحقق 3 نقاط غالية، رفع بها رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبعد نهاية مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، سيواجه مانشستر سيتي فريق واتفورد بعد غد السبت بالجولة الـ15 في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب أستون فيلا مع فريق ليستر سيتي الأحد القادم.