حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد خسارة النصر من الطائي وتعادل الهلال مع الفيحاء اليوم الجمعة.

الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في الصدارة برصيد 26 نقطة يليه الشباب وضمك ثانيًا وثالثًا برصيد 25 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء خامسًا برصيد 19 نقطة، الرائد سادسًا برصيد 18 نقطة، النصر سابعًا برصيد 17 نقطة.

الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين التاسع والعاشر بـ جدول ترتيب الدوري السعودي، أما نادي أبها فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ويليه كل من الفتح والباطن والطائي في المراكز من الـ12 إلى الـ14 برصيد 13 نقطة لكل فريق، أما ناديا التعاون والحزم فيتواجدان في المركزين الـ15 والـ16 برصيد 11 نقطة لكل فريق.

مواجهة قوية بين الهلال والنصر الخميس:

وسيواجه الهلال، فريق النصر في الجولة الثامنة والمؤجلة بينهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الخميس المقبل.