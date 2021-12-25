حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نتائج مباريات اليوم السبت.

الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، يليه نادي ضمك ثانيًا برصيد 26 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 25 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 21 نقطة، النصر خامسًا والفيحاء سادسًا برصيد 20 نقطة لكل منهما.

الرائد سابعًا برصيد 18 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق تاسعًا في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 15 نقطة.

الفيصلي وأبها في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 15 نقطة لكل فريق.

ويتواجد الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، أما الطائي والتعاون والحزم ففي المراكز من 14 إلى 16 برصيد 13 و11 و11 نقطة على الترتيب.

نتائج مباريات اليوم السبت:

وكان ضمك تعادل مع الباطن بهدف لكل فريق، وفاز الفتح على الهلال بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الفيحاء مع أبها بدون أهداف.