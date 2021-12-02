تصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، وذلك بعد نهاية مباراة السعودية والأردن، بفوز المنتخب الأردني بهدف دون مقابل.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة:

المنتخب المغربي، فاز أمس الأربعاء على المنتخب الفلسطيني برباعية دون رد في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العرب، والمنتخب الأردني فاز بهدف دون مقابل.

ويتواجد منتخب المغرب في الصدارة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الأردن ثانيًا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، المنتخب السعودي ثالثًا، المنتخب الفلسطيني رابعًا.

ملخص مباراة السعودية والأردن:

ولم يُظهر المنتخب السعودي أنيابه الهجومية في المباراة خلال الشوط الأول، مع تسجيل منتخب الأردن لهدف ولكن تم إلغاؤه فيما بعد من قبل حكم المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الأردن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود مرضي في الدقيقة الـ62، مستغلًا عدم تمركز لاعبي الأخضر دفاعيًّا بشكل جيد.

سيواجه المنتخب السعودي، نظيره الفلسطيني بعد غد السبت، بينما يواجه منتخب الأردن، المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

يذكر أن مباريات كأس العرب تُقام في قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري وذلك تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022 التي تُقام نهاية العام المقبل في الدوحة.