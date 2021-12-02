خسر منتخب السعودية أولى مبارياته في بطولة كأس العرب، وذلك أمام منتخب الأردن بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في البطولة.

ملخص مباراة منتخب السعودية والأردن:

ولم يُظهر المنتخب السعودي أنيابه الهجومية في المباراة خلال الشوط الأول، مع تسجيل منتخب الأردن لهدف ولكن تم إلغاؤه فيما بعد من قبل حكم المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المنتخب السعودي لم يُظهر أنيابه الهجومية:

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الأردن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود مرضي في الدقيقة الـ62، مستغلًا عدم تمركز لاعبي الأخضر دفاعيًا بشكل جيد.

وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بهدف دون رد، بينما حصد منتخب الأردن أول 3 نقاط له في البطولة.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد الربيعي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، بدر منشي، تركي العمار، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الأخضر الاحتياطية فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، نواف العقيدي، نواف بوشل، سليمان هزازي، مشعل صبياني، نايف الماس، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، هيثم عسيري، عبدالله رديف”.

ويتولي لورينت بونادي مساعد الفرنسي هيرفي رينارد، مسؤولية إدارة الأخضر خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز وتحقيق اللقب.