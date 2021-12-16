تقدم النصر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الهلال في ديربي الرياض اليوم.

النصر يحسم الديربي بثنائية

وانتهى، منذ قليل، ديربي الرياض بين الهلال والنصر المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ديربي الرياض المؤجل، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال، يليه الشباب وضمك بـ25 نقطة لكل منهما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بـ21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، فيما حل الفيحاء سادسًا برصيد 19 نقطة، ثم الرائد بـ18 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الثامن بـ16 نقطة.

ويقع الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، وبفارق نقطة عن أبها، يليه الفتح بـ13 نقطة، متساويًا مع الباطن والطائي، ثم التعاون والحزم بـ11 نقطة.