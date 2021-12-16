انتهى، منذ قليل، ديربي العصر بين الهلال والنصر المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بهدفين دون رد.

أبو بكر يتقدم في ديربي العصر

وبدأ ديربي العصر الذي أُقيم على استاد الملك فهد الدولي بشكل سريع من الفريقين، ونجح الكاميروني فينسنت أبو بكر في هز شباك الهلال عند الدقيقة العاشرة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأطلق الغنام تسديدة قوية من الجانب الأيمن، إلا أن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 15، واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يطلق سلمان الفرج تسديدة قوية، ولكن حولها عبدالإله العمري إلى ركنية، لينقذ مرمى العالمي من هدف محقق.

وواصل العالمي ضغطه، قبل أن ينجح فينسنت أبو بكر في تسجيل الهدف الأول بعد مراوغة أكثر من لاعب، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك عند الدقيقة 39.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الهدف، وأحرز بافيتيمبي غوميز هدفًا في الوقت بدل الضائع، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من ديربي العصر بتقدم النصر.

محاولات مستمرة من الهلال والنصر

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد ياسر الشهراني أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 51، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد.

واستبدل مدرب الهلال، ليوناردو جارديم النجم ماثيوس بيريرا عند الدقيقة 75، وأظهر اللاعب رد فعل غاضب، وحاول الفريقان هز الشباك في الدقائق المتبقية، قبل أن ينجح تاليسكا في تسجيل الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى من هجمة مرتدة سريعة، لينتهي ديربي العصر بفوز النصر بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.